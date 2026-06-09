2026-06-09 10:27:36

Δεν έχει ακόμη ορίσει τους εκπροσώπους της στην HTACG.



Με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2282 για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA), η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου οι κλινικές αξιολογήσεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα πραγματοποιούνται πλέον σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο επίκεντρο αυτής της μεταρρύθμισης βρίσκεται η Ομάδα Συντονισμού των Κρατών Μελών (HTACG), ένα όργανο που συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των χωρών της ΕΕ και έχει την ευθύνη να κατευθύνει και να εγκρίνει το κοινό έργο αξιολόγησης. [health.ec.europa .eu]



Η συμμετοχή των κρατών-μελών στην HTACG δεν αποτελεί επιλογή, αλλά υποχρέωση. Κάθε χώρα καλείται να ορίσει εκπροσώπους, συνήθως από τις εθνικές αρχές αξιολόγησης, οι οποίοι θα συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και στην υλοποίηση των κοινών κλινικών αξιολογήσεων (Joint Clinical Assessments).



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