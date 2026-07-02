2026-07-02 11:18:08
Φωτογραφία για Super Κατερίνα: Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Τι αποκάλυψε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να αναλαμβάνει προσωρινά τη θέση της παρουσιάστριας.

Υποδεχόμενος το τηλεοπτικό κοινό, ο δημοσιογράφος ενημέρωσε πως η Κατερίνα Καινούργιου δεν θα βρίσκεται στο πλατό ούτε σήμερα ούτε αύριο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα και αύριο και καλό καλοκαίρι μετά, κανονικά. Λοιπόν, το Κατερινάκι μας, για σήμερα, δεν θα είναι μαζί μας».

“Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, αλλά έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της και να ξεκουραστεί. Να της ευχηθούμε περαστικά, όχι γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε την τελευταία εκπομπή και η Super Κατερίνα ρίχνει αυλαία”.

“Αύριο θα κάνουμε πάρτι κανονικό! Τα παιδιά της παραγωγής έχουν ετοιμάσει μπαλόνια, ιστορίες, catering. Εμένα θα ‘ρθουν τα παιδάκια μου, θα ‘ρθουν τα παιδιά πάρα πολλών, του Συρίγου, θα κάνουμε πάρτι κανονικό” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα, το πρωινό της Πέμπτης, στον Alpha.

Πηγή: tvnea.com
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