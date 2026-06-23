Το «Να Μ' Αγαπάς» ήταν ο μεγάλος νικητής της prime time ζώνης, καταγράφοντας 20.1% στο δυναμικό κοινό και κατακτώντας την πρώτη θέση της βραδιάς.

Πολύ υψηλά κινήθηκε και το Μουντιάλ 2026, με τον αγώνα Αργεντινή - Αυστρία να σημειώνει 19.3%, ενώ η αναμέτρηση Γαλλία - Ιράκ ακολούθησε με 14.9%.

Ο «Άγιος Έρωτας II» κατέγραψε 16.9%, ενώ το «Μπαμπά Σ' Αγαπώ» σημείωσε 16.8%, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα δυνατή τριάδα στη μυθοπλασία.

Το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» συνέχισε την καλή του πορεία με 13.5%, ενώ η «Γη της Ελιάς» ακολούθησε με 12.4%.

Το «MasterChef 10» σημείωσε 11.5%, οι «Σούπερ Ήρωες» 9.9% και η «Μία Νύχτα Μόνο» 8.6%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Έχω Παιδιά (E)» με 5.7%, το «The 2Night Show» με 5.6%, ο «Μαύρος Λωτός» στον ΣΚΑΪ με 5.1%, το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.8%, το «Τότε και Τώρα (E)» με 3.7%, το «Γιατί Ρε Πατέρα» με 3.2%, το «Το Παιδί» με 3.0%, η ταινία «Μέσα στον Κυκλώνα» στο Open με 2.9% και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος (E)» με 1.9%.

Πηγή: tvnea.com