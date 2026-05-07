2026-05-07 10:09:11
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Μικρή LED οθόνη και εικόνα που απογοητεύει

Οι πρώτες εικόνες από τη σκηνή της Eurovision Song Contest 2026 άνοιξαν ήδη τη συζήτηση γύρω από τη φετινή παραγωγή, με την αρχική αίσθηση να αφήνει μάλλον ανάμεικτες εντυπώσεις.

Η σκηνή δείχνει αρκετά πιο περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, χωρίς το εντυπωσιακό στοιχείο που έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τον διαγωνισμό. Αυτό που ξεχωρίζει αρνητικά από τα πρώτα πλάνα είναι η μικρή πίσω LED οθόνη, η οποία δίνει μια πιο «κλειστή» εικόνα τηλεοπτικά και φαίνεται να περιορίζει αρκετά τις δυνατότητες για μεγάλες σκηνικές εικόνες και δυναμικά visuals.

Σε μια εποχή όπου η Eurovision επενδύει όλο και περισσότερο στο θέαμα και στην τεχνολογία, η πρώτη εικόνα της φετινής σκηνής μοιάζει πιο λιτή απ’ όσο περίμεναν πολλοί φίλοι του διαγωνισμού. Δεν θυμίζει τις μεγάλες, επιβλητικές σκηνές προηγούμενων ετών που δημιουργούσαν αμέσως αίσθηση από τις πρώτες κιόλας φωτογραφίες και βίντεο.

Φυσικά, η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί μέσα από τους φωτισμούς, τα γραφικά και τις πρόβες των αποστολών, όμως μέχρι στιγμής η σκηνική κατασκευή δεν έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν ήδη ως μία από τις πιο μέτριες των τελευταίων χρόνων.



Πηγή: tvnea.com
